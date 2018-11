Sanità, Calabria: assegnati i “fondini” per 16,6 mln di euro

I fondini sono una serie di interventi a specifica destinazione che vengono assegnati alle Regioni spesso con ritardi significativi e che producono conseguenzialmente un’alterazione dei bilanci correnti

CATANZARO – “Nella seduta odierna della Conferenza delle Regioni si è proceduto al riparto dei cosiddetti “fondini” afferenti al Fondo sanitario nazionale per l’anno 2018. I ‘fondini’ riguardano la sanitĂ penitenziaria, l’assistenza agli stranieri non in regola, le borse di studio aggiuntive per i corsi di medicina generale, per il superamento degli ospedali psichiatrici, per l’aggiornamento delle tariffe termali”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale. “Alla Calabria – si aggiunge – sono stati assegnati poco piĂą di 12,5 milioni di euro. Inoltre sono state giĂ deliberate ed attribuite risorse, relative ai “fondini” per gli anni 2012-2013, riguardanti la emersione di lavoratori stranieri irregolari. Complessivamente, quindi, sono stati destinati alla nostra Regione 16,6 milioni di euro”.

“Si tratta di un risultato molto importante – ha dichiarato il delegato alla SanitĂ , Franco Pacenza – frutto del lavoro fortemente voluto dal presidente Mario Oliverio il quale ha sollecitato un impegno costante che, coordinato dal Dipartimento salute, coinvolge anche tutti i direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere, chiamati a verificare in modo rigoroso i capitoli di bilancio in entrata e in uscita che possono contribuire ad evitare il disavanzo per l’anno in corso.

La Calabria non può sopportare un nuovo blocco delle assunzioni in sanitĂ e un ulteriore aumento della tassazione. E nonostante il silenzio del Governo nazionale, sollecitato piĂą volte ad assumersi le sue responsabilitĂ , noi faremo di tutto per evitare che ciò avvenga”. “I ‘fondini’ – si afferma ancora nella nota – sono una serie di interventi a specifica destinazione che vengono assegnati alle Regioni spesso con ritardi significativi e che producono conseguenzialmente un’alterazione dei bilanci correnti. Nella seduta di martedì scorso la commissione salute della Conferenza della Regioni aveva provveduto all’istruttoria che oggi ha consentito alla Conferenza di deliberare”.