Cacciola Grasso, sequestrati beni per 1 Mln di euro

Sottoposti a sequestro un esercizio pubblico, un’azienda agricola, quattro immobili, 5 terreni, assieme a conti correnti e prodotti finanziari per il valore di un milione di euro

REGGIO CALABRIA – Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione al decreto di sequestro di beni aziendali, immobili e finanziari riconducibili al patrimonio di CACCIOLA Giovanni Battista, da Rosarno (RC) cl. 64, soggetto indiziato di appartenere a vario titolo ad associazione di tipo mafioso ed in particolare alla cosca di ‘ndrangheta denominata “CACCIOLA-GRASSO”, una delle consorterie criminali piĂš agguerrite del mandamento tirrenico che esercita la propria egemonia sul territorio di Rosarno, Gioia Tauro e zone limitrofe.

Le risultanze prodotte dal Nucleo Investigativo reggino, sulle quali il provvedimento si fonda, derivano dagli esiti dell’indagine convenzionalmente denominata “”MAUSER”, formulata all’esito della piĂš ampia indagine convenzionalmente denominata “SCACCO MATTO” che si concludeva con la condanna in primo grado e successivamente confermata dalla locale Corte d’Appello, alla pena in anni 16 di reclusione ed €. 26.000 di multa, per i retai di associazione di tipo mafioso costituita allo scopo di commettere plurimi delitti di acquisto, trasporto e commercializzazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. L’uomo, in particolare, è sempre stato vicino ad esponenti vicini alle “‘ndrine” che operano nella zona tirrenica, ed è egli stesso considerato “elemento di spicco” in virtĂš dell’attivitĂ delinquenziale palesata che di recente si è estrinsecata nel campo dei delitti contro la persona e il patrimonio, quale “capo, promotore ed organizzatore” dell’omonima associazione mafiosa. Infatti, lo scorso 9 luglio, è stato destinatario di fermo di indiziato di delitto emesso dalla DDA reggina per associazione a delinquere di stampo mafioso nell’ambito dell’indagine denominata “ARES” condotta dal Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro.

Nella circostanza sono stati sottoposti a sequestro un esercizio pubblico, un’azienda agricola, quattro immobili, 5 terreni, assieme a conti correnti e prodotti finanziari riconducibili all’interessato e al suo nucleo familiare, per un valore complessivo di circa 1 milione di euro.