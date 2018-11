Il premier Conte domani visiterà la Calabria

Tra gli argomenti che tratterĂ il capo del Governo vi sarĂ un intervento mirato sulla questione sanitĂ

ROMA – Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani, venerdì 23 novembre, sarĂ in visita di mattina in Calabria e nel pomeriggio in Campania. Il capo del Governo raggiungerĂ intorno alle nove la Prefettura a Reggio Calabria dove incontrerĂ il Prefetto Michele Di Bari e i massimi vertici istituzionali provinciali. Subito dopo si recherĂ a Locri per occuparsi della questione sanitĂ Â ed in particolare per fare il punto sull’ospedale cittadino. Il nosocomio da tempo versa in particolari condizioni critiche in merito alla carenza di personale e di strutture mediche. Conte visiterĂ poi il Gruppo Carabinieri di Locri e poi nel primo pomeriggio andrĂ a Crotone.