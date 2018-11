Mafia, Gratteri: “non ho ancora visto un governo che la contrasti”

Il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri ha partecipato in videoconferenza all’evento di Confcommercio a Milano

CATANZARO – “Io sono irriverente al potere politico e lo critico in modo feroce, perchĂ© non ho ancora visto un governo che abbia voluto contrastare le mafie, un governo che abbia la volontĂ , la libertĂ e il coraggio di combatterla con modifiche normative, ma senza abbassare di un millimetro il livello di garanzia della Costituzione. Così potremmo abbattere in pochi anni anche l’80 per cento delle mafie”. Lo ha detto il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri, intervenendo in videoconferenza all’evento di Confcommercio a Milano dal nome “‘ndrangheta, giĂą le mani dalle Pmi’. “E’ ovvio – ha continuato – che c’è tanto da fare nelle scuole. Ci vorrebbe un governo che decida di investire in istruzione, di investire in cultura. Se noi oggi siamo l’Africa del nord è perchĂ© abbiamo dei figli ignoranti”.