Cinque torrenti esondati a causa del maltempo, 800 famiglie senza elettricità

Situazione critica a causa delle pioggia, riunione d’emergenza dell’UnitĂ di Crisi in Prefettura

CROTONE – Sono cinque i torrenti esondati in provincia di Crotone a causa delle forti precipitazioni che si sono registrate per l’intera giornata. I corsi d’acqua esondati sono il Passovecchio, Fallao, Ponticelli, Falcosa, Cacchiavia, oltre a numerosi canali di scolo. Il punto della situazione Ă© stato fatto nel corso di una riunione dell’UnitĂ di crisi convocata in Prefettura, che sta monitorando costantemente la situazione. Numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco e dei carabinieri in tutto il territorio provinciale, ed in particolare nei comuni di Crotone e Cutro, interessati da movimenti franosi, smottamenti ed esondazioni. A Crotone ed in altri centri della provincia Ă© in corso il ripristino in alcune cabine di bassa tensione dell’Enel che hanno subito danni, provocando l’interruzione dell’energia elettrica per circa ottocento nuclei familiari. Il sindaco di Cutro, Salvatore Divuono, ha disposto la chiusura del plesso scolastico di piazza Di Bona per i danni causati dalla tromba d’aria che oggi ha scoperchiato il tetto dell’edificio. La scuola resterĂ chiusa per alcuni giorni al fine di consentire le verifiche tecniche ed eliminare eventuali situazioni di pericolo.

Immagine di repertorio