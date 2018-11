Intimidazione ad un imprenditore, trovata benzina ed un accendino

Benzina e un accendino. L’intimidazione è stata compiuta ai danni dell’imprenditore Roberto Incoronato

CAPO VATICANO (VV) – Roberto Incoronato, vicepresidente del Consorzio Blu Calabria è anche un noto imprenditore ed è titolare di una una struttura turistica di Capo Vaticano, nel vibonese. Ed è proprio davanti alla sua struttura che, la scorsa notte, persone ancora non identificate hanno lasciato una bottiglia di plastica contenente benzina e un accendino. Sull’episodio indagano i carabinieri. Incoronato è anche il referente a Ricadi, nel sempre Vibonese, della Lega di Matteo Salvini.

Immediati i messaggi di vicinanza all’imprenditore come quello del senatore di Forza Italia e coordinatore provinciale di Vibo Valentia Giuseppe Mangialavori: “Il ‘messaggio’ indirizzato a Incoronato – scrive il parlamentare azzurro – sembra una minaccia in puro stile mafioso, di fronte alla quale le forze sane di Ricadi e dell’intera provincia di Vibo Valentia devono reagire per mandare un contro-messaggio alla criminalitĂ organizzata: le intimidazioni e le violenze non scalfiranno la volontĂ di lavorare con abnegazione e onestĂ senza piegare il capo di fronte allo strapotere dell’antistato”. “Per queste ragioni – conclude il senatore – l’intero coordinamento di Forza Italia intende esprimere piena solidarietĂ a Incoronato e alla Lega, nella consapevolezza che solo uniti è possibile vincere la battaglia contro il malaffare e l’arroganza della criminalitĂ ”.

SolidarietĂ a Incoronato Ă© stata espressa anche dai coordinatori della Calabria e della provincia di Vibo valentia della Lega, Domenico Furgiuele ed Antonino PiserĂ , che parlano di “grave atto intimidatorio”, definendo lo stesso Incoronato “imprenditore serio ed onesto, impegnato a rendere il territorio migliore per sĂ©, per i propri figli e per tutta la comunitĂ di Ricadi”.