Maltempo, tromba d’aria: tre smottamenti, chiusa la linea ferroviaria

Nella mattinata un convoglio è stato colpito dalla tromba d’aria. 110 i metri di infrastruttura ferroviaria (terreno, pietrisco e binari) e altri punti della linea colpiti dalle forti piogge

REGGIO CALABRIA – E’ ancora sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Crotone-Catanzaro Lido dove stamani un convoglio è stato colpito da una tromba d’aria riportando danni a sei finestrini. Sulla linea, infatti, la forte pioggia caduta ha provocato 3 smottamenti fra Isola Capo Rizzuto e San Leonardo di Cutro. Oltre 20 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare completamente circa 110 metri di infrastruttura ferroviaria (terreno, pietrisco e binari) e altri punti della linea colpiti dalle forti piogge. I lavori per garantire la ripresa della circolazione ferroviaria – sospesa dalle 7.30 – proseguiranno per tutta la giornata e durante la notte. Nel tardo pomeriggio sarĂ possibile prevedere i tempi per la riattivazione. Trenitalia, intanto, ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Crotone e Catanzaro Lido, sia per i collegamenti regionali sia per quelli a media e lunga percorrenza. Allo stato ci sono tre treni regionali fermi, rispettivamente, nelle stazioni di Cutro, Roccabernarda e Botricello.

A Crotone Tetti scoperchiati, alberi abbattuti, allagamenti. Sono questi gli effetti della tromba d’aria che accompagnata da violenti piogge, ha colpito la fascia ionica nel crotonese, in particolare la zona tra Roccabernarda e Cutro, arrivando fino a Botricello, nel catanzarese. I danni maggiori si sono registrati a Cutro, dove la forza del vento ha divelto i tetti di diversi edifici, tra i quali quello dell’istituto scolastico e della Banca di credito cooperativo. Diverse auto sono state danneggiate dalla caduta di tegole ed alberi. Strade e scantinati allagati sono segnalati nella zona di Botricello.