Droga: rinvenuti in un casolare nel reggino 10 kg di marijuana

MARINA DI GIOIOSA JONICA (RC) – Nel corso di un vasto servizio di controllo effettuato in una zona collinare di Marina di Gioiosa Jonica, i carabinieri della locale stazione in collaborazione con i militari dello Squadrone eliportato Cacciatori Calabria hanno rinvenuto un ingente quantitativo di marijuana e cartucce per fucili da caccia. In particolare, controllando un casolare abbandonato posto nella contrada Junchi, i carabinieri hanno trovato poco piĂą di 10 chili di marijuana, 130 semi di canapa indiana, una bilancia di precisione e poco meno di cento cartucce calibro 20 per fucili da caccia. Tutto il materiale rinvenuto nel casolare, su disposizione della Procura di Locri, è stato posto sotto sequestro.

Copertina: immagine di repertorio