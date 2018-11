Autobus senza revisione finiscono sotto sequestro e non possono circolare

A rendere nota la vicenda l’Unione Sindacale di Base. Alcuni mezzi dell’Amc sono stati posti sotto sequestro ed i manager si promuovono con i soldi pubblici

CATANZARO – “Dopo l’accertamento dei carabinieri di Catanzaro di una rissa a bordo di un bus della Amc, i militari hanno chiesto i documenti dell’automezzo – e sorpresa delle sorprese quanto denunciato dalla USB – sempre tenuto nascosto dai manager – il mezzo è senza revisione. Quindi non può circolare! E questo non è ancora nulla perchĂ© i mezzi dopo le riparazioni interne non subiscono alcun collaudo per essere messi su strada, altro grave pregiudizio grave per l’incolumitĂ dei cittadini”.

“In azienda non esistono regole se non quella del dissimulare tutto per non far apparire nulla, una copertura che si attuano tra manager e “coinquilini” a loro vicini per finire di spolpare l’ultimo brandello del servizio dei trasporti locali”. “Automezzi che escono la sera con luci mal funzionanti, gli appalti con le officine esterne non rispettati da cinque operai che devono lavorare in sede – quando va bene se ne trova solo uno o due… tutto a copertura della cattiva gestione!”.

“L’importante che per natale ci sia lo scambio dei doni. – prosegue la nota a firma di Antonio Jiritano dell’USB – Ancora peggio non si capisce la funzione del Direttore dell’Esercizio il quale è tenuto a provvedere ad ogni incombenza che possa risultare necessaria, in relazione a quanto da lui stesso rilevato od a lui segnalato, per tutelare la sicurezza dei viaggiatori e l’integritĂ dell’impianto, provvedendo anche, se a suo ragionevole giudizio ne ricorrono gli estremi, a disporre tempestivamente la sospensione del servizio, quando per motivi di urgenza non vi abbia giĂ provveduto il Capo Servizio, dandone immediata notizia, con le motivazioni, all’U.S.T.I.F. ed ai competenti organi regionali o locali per gli impianti rientranti nelle rispettive attribuzioni di questi ultimi. Invece cosa fa? libero da qualsiasi incombenza caffè cappuccino e giornale… mentre i mezzi vanno a fuoco! Non sappiamo fino ma quando durerĂ questo andazzo – conclude la nota – di sicuro siamo certi che la politica catanzarese non è grado di gestire il servizio dei trasporti locali perchĂ© ha bisogno solo chi può portare voti elettorali, che possiamo dire? confidiamo nelle attivitĂ della procura della repubblica dopo l’ennesima denuncia”.