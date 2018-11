Marijuana tra le “conserve” in cucina, un arresto

Quasi cento grammi di sostanza stupefacente celata in una borsa tenuta in cucina, suddividi in involucri

BAGNARA CALABRA (RC) – Nel pomeriggio di venerdì, i militari della Stazione Carabinieri di Bagnara Calabra, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato Carmelo CAIA, 31enne originario di Cinquefrondi, giĂ noto alla forze dell’ordine con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, al termine della perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 85 grammi di marjiuana suddivisa in alcuni involucri in cellophane, oltre ad un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento.

Il tutto era appositamente occultato all’interno di una borsa a sua volta celata nella cucina dell’abitazione. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, così come disposto dall’ Autorità Giudiziaria.