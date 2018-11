Si ferma per soccorrere incidentato e le rubano la borsa

I tre malviventi, rintracciati nei giorni a seguire, avevano prelevato 600 euro dalla sua carta di credito alla quale era allegato un foglietto con il codice pin

CATANZARO – Voleva dare aiuto a una persona in difficoltà ed è stata derubata. Si ferma per prestare soccorso dopo un incidente stradale, ma le rubano la borsa con documenti, carte di credito ed altro. Dopo la denuncia presentata ai carabinieri, sono bastati pochi giorni di indagini per risalire al responsabile del furto. E’ accaduto a Catanzaro, dove i carabinieri della Stazione di Santa Maria hanno arrestato Cosimo Damiano Passalacqua, 22 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, e denunciato altri due ventitreenni, F.K.P. e D.S.. Dopo avere prestato i soccorsi per l’incidente, la donna era rientrata in auto, accorgendosi che qualcuno le aveva rubato la borsa. Poco dopo la malcapitata aveva notato che erano stati prelevati 600 euro con la sua carta di credito, alla quale era stato attaccato un foglietto con il codice pin. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di risalire ai responsabili. Passalacqua è stato arrestato con l’accusa di aver violato le prescrizioni della sorveglianza, compiendo il furto anche in orari in cui doveva trovarsi in casa, mentre gli altri due giovani sono stati denunciati per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito.

Immagine di repertorio