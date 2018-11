Protestano vincitori di concorso per autisti di ambulanze, diffidate le ASP

Formalizzate anche denunce su alcune persone che, assunte come cuochi, adesso espleterebbero la funzione di autista. “Abbiamo visto i nostri diritti calpestati da molte ingiustizie”.

CATANZARO – Questo il grido unanime dei vincitori del concorso relativo ad “autisti di ambulanza – 118” di Crotone, espletato tra il 2016 e il 2017, che questa mattina hanno attuato un sit-in presso la Cittadella regionale, a Germaneto di Catanzaro perchè la graduatoria dei vincitori non è stata finora presa in considerazione per l’assunzione di nuovo personale. E tutto ciò, nonostante la carenza di lavoratori nel settore. Come se non bastasse le Asp annunciano addirittura nuovi concorsi e per questo motivo l’UGL di Cosenza ha preso posizione, diffidando le Asp. Franco Pacenza, delegato alla Sanità della Regione Calabria, ha incontrato i manifestanti.

“La sanità non è in capo alla Regione, ma c’è l’impegno della Regione a portare la problematica sui prossimi tavoli di discussione – dice il segretario provinciale della UGL di Cosenza, Giuseppe Brogni – anche se dovrà passare del tempo per arrivare ad una risoluzione, visto che la graduatoria, costituita da 54 idonei, non scorrerà nel giro di un anno, con la speranza che chi prenderà il posto dell’attuale Commissario alla sanità avrà la capacità di intervenire seriamente”.

“Con il supporto legale del sindacato, abbiamo deciso di inoltrare denunce per l’accertamento di situazioni che sono apparse poco chiare fin da subito, – dice invece Francesco Spadafora, uno dei vincitori del concorso – e abbiamo fatto esposti per danni erariali anche alla Corte dei Conti, per fare luce su particolari questioni, perché ci sono le ambulanze del 118 ferme e invece lavorano le associazioni private a 700 euro al giorno”.