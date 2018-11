Anas, da domani limitazioni per lavori sull’A2 tra Cosenza e Salerno

Per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione lungo l‘A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, a partire da lunedì 19 novembre si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare tra le province di Cosenza e Salerno.

COSENZA – Per i lavori previsti dall’Accordo Quadro e riguardanti la posa in opera di sistemi e postazioni per l’implementazione dell’infrastruttura tecnologica “Smart Road”, a partire dalle ore 7:00 di lunedì 19 novembre e fino alle ore 18:00 del 20 dicembre, dal km 223,500 (Tarsia) al km 255,000 (Cosenza Nord-Rende), sarà in vigore il restringimento delle carreggiate nord e sud in corrispondenza della attività lavorative e per tratti di lunghezza non superiore a 3 chilometri.

Lungo il tratto autostradale in provincia di Salerno, per consentire i lavori di ripristino della sede stradale, a partire da lunedì 19 novembre 2018 e fino al 5 dicembre 2018 nella fascia oraria compresa tra le ore 07:30 e le ore 16:30, dal km 28,200 (Battipaglia) sarà in vigore la chiusura della corsia in direzione SS 18 ‘Agropoli’ sul viadotto di scavalco alla rotatoria dell’asta di raccordo dello svincolo di Battipaglia.

Il traffico veicolare in direzione SS 18 ‘Agropoli’ verrà deviato sulla rampa di svincolo ‘Battipaglia/Bellizzi’ percorrendo la rotatoria e reimmettendosi lungo la SS 18 Var in direzione ‘Agropoli/Paestum’.

A partire dal 6 dicembre 2018 e fino al 21 dicembre 2018 in corrispondenza del km 28,200 sarà in vigore la chiusura della corsia in direzione A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ sul viadotto di scavalco di raccordo dello svincolo di Battipaglia nella fascia oraria compresa tra le ore 07:30 e le ore 16:30.

Il traffico veicolare in direzione A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ verrà deviato sulla rampa di svincolo ‘Battipaglia/Bellizzi’ percorrendo la rotatoria e reimmettendosi sulla SS 18 A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’.