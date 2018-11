Cocaina in casa, ragazzo si lancia dalla finestra per sfuggire all’arresto

Il giovane una volta schiantatosi al suolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale

CROTONE – Rocambolesca fuga termina in ospedale. Si è lanciato da una finestra per sottrarsi all’arresto fratturandosi tibia e perone. E’ accaduto nel quartiere Fondo GesĂą a Crotone, dove i Carabinieri hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un giovane, A.D. 26 anni, del posto. I militari gli hanno trovato in casa, nascosti all’interno di due borselli, oltre 80 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento. L’arresto è avvenuto dopo un pericoloso e inutile tentativo di fuga da parte del giovane che, per sottrarsi ai militari, si è gettato dal primo piano del palazzo in cui vive. Da qui è piombato sul tetto dell’abitazione sottostante dal quale è saltato nuovamente da un’altezza di tre metri per poi schiantarsi al suolo all’interno di un cortile rendendo necessario l’intervento del 118 ed il successivo ricovero all’ospedale civile della cittĂ . Dopo le formalitĂ di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in regime ospedaliero.

In foto lo stupefacente sequestrato