Le fiamme divampate nella notte, hanno distrutto il locale. Il rogo ha interessato il negozio di prodotti biologici intorno alle 2.30 stanotte

REGGIO CALABRIA – Potrebbe esserci l’ombra del racket dietro all’incendio che ha mandato in fumo un negozio di prodotti bio, Zero Glutine Life, nel centro di Reggio Calabria. Sul posto hanno lavorato tre squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per un totale di 13 uomini, il capo servizio provinciale ed il funzionario di soccorso. Il locale interessato dall’incendio, tra l’altro di vaste proporzioni, ha interessato una pizzeria in in via Torrione. I vigili del fuoco hanno impiegato due ore per domarlo, e le cause sono ancora al vaglio. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Scientifica.

Le fiamme si sono propagate all’intero piano terra dell’edificio interessando tutti e tre locali che si affacciano sulla centrale via del Torrione. Scattato l’allarme sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato fino all’alba per avere ragione delle fiamme. Il fuoco ed il fumo, oltre ad avere annerito la facciata del palazzo potrebbero aver creato danni strutturali, attualmente al vaglio dei tecnici, all’intero edificio.

Ăą