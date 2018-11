Elezioni regionali, Occhiuto sotto “la lente” di Berlusconi

Il coordinamento regionale di Forza Italia offre alla valutazione del premier Berlusconi e degli alleati del centro destra la candidatura del primo cittadino di Cosenza come futuro leader del Governo calabrese. Abramo chiede tutela per Catanzaro

COSENZA – “Si è tenuta oggi a Roma la riunione del coordinamento regionale calabrese di Forza Italia, alla presenza dei deputati Jole Santelli, coordinatrice regionale; Roberto Occhiuto, vicecapogruppo vicario alla Camera; Francesco Cannizzaro e Maria Tripodi; dei senatori Giuseppe Mangialavori e Marco Siclari; dei consiglieri regionali Domenico Tallini, Claudio Parente, Gianluca Gallo, Giuseppe Pedà e Vincenzo Pasqua. All’unanimità dei presenti si è deciso di offrire alla valutazione del presidente Silvio Berlusconi e degli alleati di centrodestra, quale candidato della coalizione alla presidenza della Regione Calabria, il nominativo del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, anch’egli presente ai lavori del coordinamento”- E’ quanto si legge in una nota del Coordinamento regionale Calabria Forza Italia.

“Il senatore Siclari, pur convergendo anch’egli sul nominativo proposto, ha sostenuto l’opportunità di assumere determinazioni dopo lo svolgimento delle prossime elezioni Europee. Al termine di ampia e aperta discussione, il coordinamento ha ritenuto di dover procedere con immediatezza alla formalizzazione della proposta. L’indicazione di Occhiuto, peraltro molto attesa da più parti in Calabria, soprattutto dalla società civile alla luce delle capacità dimostrate e per i meriti acquisiti sul campo dal brillante sindaco della città dei Bruzi, gode del sostegno dei rappresentanti di FI di tutto il territorio calabrese ed interpreta al meglio le reali istanze di cambiamento in alternativa al fallimentare governo di centrosinistra a guida Oliverio”.

Mario Occhiuto candidato ufficialmente da Forza Italia alla guida della Regione: “Ringrazio per la fiducia e raccolgo la sfida”

“Ringrazio la coordinatrice regionale di Forza Italia Jole Santelli e tutti gli amici del Coordinamento che oggi nel corso di una riunione a Roma hanno voluto riporre in me fiducia come candidato ufficiale del partito alla carica di governatore della Calabria – afferma il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto – A questo punto sento di dover raccogliere questa sfida che attende non solo me ma tutta la Calabria. Insieme agli esponenti eletti in Forza Italia coglieremo le numerose sollecitazioni che arrivano dai territori.

Dobbiamo partire da qui, dai calabresi, per costruire un grande progetto di cambiamento a cui ognuno è chiamato a partecipare. Immagino infatti una sorta di azionariato popolare che unisca la voglia di rinnovamento e le tantissime energie presenti nelle varie province calabresi. Con azionariato popolare intendo proprio questo: intercettare la più vasta condivisione per un progetto che sia davvero di svolta per la nostra regione. Dobbiamo puntare a migliorare prima possibile la reputazione della Calabria nel mondo, realizzando una svolta ecologica, culturale, sociale attraverso un piano di investimenti che utilizzi le risorse europee a disposizione.

La Calabria deve porre nelle nuove traiettorie di sviluppo sostenibile, rese possibili dall’economia della conoscenza e delle competenze digitali, le radici del suo futuro produttivo ed occupazionale. Organizzeremo dei comitati territoriali per strutturare la partecipazione dei cittadini alla stesura del programma e alla composizione delle liste elettorali. Non solo quindi un percorso affrontato con politici, ma costruito insieme ai giovani, ai professionisti, agli imprenditori, alle donne di questa meravigliosa terra. Un progetto da realizzare tutti insieme. D’ora in avanti la parola ‘insieme’ dovrà caratterizzare la vera rivoluzione della Calabria”.

Abramo: Qualunque candidato purché si tuteli Catanzaro

“Ho sempre detto che mi va benissimo qualsiasi candidato purché venga salvaguardata Catanzaro”. A dirlo è stato il presidente della Provincia di Catanzaro, e sindaco del capoluogo calabrese, Sergio Abramo, commentando con i giornalisti la notizia dell’indicazione, da parte del coordinamento regionale di Forza Italia, del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto quale candidato del centrodestra alla presidenza della Regione. “Nei prossimi giorni – ha aggiunto Abramo – ci riuniremo, e voglio capire come viene difesa Catanzaro. Io Catanzaro la difendo: in questi anni è stata messa da parte dalla Regione Calabria, per questo da  chi vuole candidarsi a diventare governatore della Calabria pretenderò che venga rispettato il capoluogo di regione. Questo lo farò con tutte le mie forze, e penso che troverò terreno fertile perché abbiamo idee molto chiare su cosa vogliamo fare nel capoluogo di regione e – ha concluso Abramo – vogliamo avere un po’ di libertà nel poterlo fare con una coalizione che sicuramente vincerà le prossime elezioni regionali”.