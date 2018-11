Autobus della linea urbana va a fuoco, a bordo solo il conducente

A bordo del mezzo che ha preso fuoco, il conducente che si sarebbe messo in salvo in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

CATANZARO – Un autobus delle linee urbane dell’Azienda per la mobilitĂ di Catanzaro è andato completamente distrutto dalle fiamme. L’incendio è divampato per cause che sono ancora in corso di accertamento e per fortuna non si registrano feriti o persone intossicate.

A bordo del mezzo che al momento dell’incendio stava transitando in un quartiere periferico e lontano dalle abitazioni della cittĂ c’era solo il conducente che, si sarebbe immediatamente accorto di quanto stava accadendo, e dopo aver accostato ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra e due autobotti che sono riusciti a spegnere le fiamme. Il traffico veicolare è rimasto bloccato sulla zona per tutta la durata dell’intervento.