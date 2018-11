Grave incidente stradale: auto sbanda, due giovani perdono la vita

Due ragazzi sono deceduti dopo aver impattato contro una struttura di sostegno. Illesa donna che era con loro



CATANZARO – Due uomini hanno perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada statale 180 in localitĂ Ertogrande, tra i comuni di Sersale e Cropani, nel catanzarese. A bordo della vettura si trovava anche una ragazza che è rimasta illesa. La vettura Nissan Micra sulla quale viaggiavano I.T., 24 anni, e S.C., 31 anni, insieme a B.L., 32 anni, tutti di Cropani, per cause in corso di accertamento, è sbandata in curva andando a scontrarsi contro i gabbioni di sostegno laterali della strada. Il conducente, nell’impatto, è stato sbalzato fuori dalla vettura. L’altra vittima è stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco.