Getta i rifiuti per strada, denunciato e multato. Incastrato da un cittadino

I carabinieri forestali hanno identificato un automobilista che, sceso dalla propria vettura, aveva gettato rifiuti in un’area industriale



CROTONE – E’ un 59enne residente a Scandale l’incivile che è stato denunciato dai carabinieri forestali per aver abbandonato rifiuti nella zona industriale in via Donegani a Crotone, in una zona dove purtroppo è molto diffusa questa cattiva pratica, ovvero recarsi nell’area e abbandonare rifiuti. L’uomo in questione, si è fermato con l’automobile per poi scaricare ai margini della strada pubblica, delle buste contenenti rifiuti solidi urbani e residui dell’attivitĂ di demolizione di elettrodomestici. Il gesto però non è passato inosservato e ad accorgersene è stato un ‘civile’ cittadino che lo ha ripreso con un telefonino ed ha informato e consegnato le riprese ai carabinieri forestali della stazione del capoluogo i quali grazie alla targa del veicolo hanno identificato l’uomo che è stato denunciato e sanzionato di 600 euro.

Segnalare alle forze dell’ordine, dalla Polizia municipale ai carabinieri forestali, è un modo efficace per reprimere, e talvolta anche prevenire, i comportamenti degli incivili. Sono tanti i comuni in Calabria che hanno, tra i cittadini, gli sporcaccioni. Per questo motivo si chiede sempre di segnalare chi infrange la legge e le elementari norme di senso civico e buona educazione e continua a sporcare la cittĂ , vanificando peraltro la buona condotta della gran parte dei cittadini che conferiscono correttamente i rifiuti.