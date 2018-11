Catene da neve e pneumatici invernali, giovedì scatta l’obbligo. Tutti i tratti interessati

A partire da giovedì 15 novembre e fino al 15 aprile 2019, scatta l’ obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sui alcuni tratti delle Strade Statali e dell’Autostrada A2 “Del Mediterraneo” a rischio precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Multe e decurtazione dei punti in caso di inosservanza

.

COSENZA – Come ogni anno, con l’approssimarsi della stagione invernale, su diverse strade statali calabrese (in particolare quelle montane) e in alcuni tratti dell’Autostrada A2 del Mediterraneo in provincia di Cosenza, scatta l’obbligo dell’utilizzo di pneumatici invernali o della catene da neve da avere a bordo, con tolleranza di 30 giorni. L’obbligo, infatti, sarà in vigore a partire da giovedì 15 novembre anche se per tutti gli automobilisti sarà possibile circolare fino al 15 dicembre ancora con le gomme estive sulle strade che ne prevedono l’obbligo, prima che scatti la muta. Ricordiamo che inoltre vige sempre l’obbligo di utilizzare pneumatici le cui caratteristiche siano in linea con il codice di velocità prescritto sul libretto di circolazione della propri automobile. Non incorre in sanzioni chi ha attrezzato la propria auto con un set di gomme 4 stagioni (contrassegnate dal simbolo M+S), il cui utilizzo è consentito per tutto l’anno dal Codice della Strada. L‘ordinanza resterà attiva fino al mese di aprile del prossimo anno. L’obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale ed ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.Â

TUTTE LE STRADE CALABRESI INTERESSATE DALL’OBBLIGO

PROVINCIA DI COSENZA

– Autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincolo di Padula Buonabitacolo (km 103,800), in provincia di Salerno, fino allo svincolo di Frascineto (km 194,00) in provincia di Cosenza su entrambe le carreggiate

– Autostrada A2 del Mediterraneo dallo svincolo di Cosenza Sud (Km 259,000) allo svincolo di Altilia-Grimaldi (Km 285,800) in provincia di Cosenza su entrambe le carreggiate

– Strada Statale 107 ‘Silana Crotonese’ dallo svincolo di Paola (Km 0,000) fino allo svincolo di Crotone (km 137, 300)

– Nuova Strada ANAS ‘406 Fago del Soldato’ dal Km 0,000 al Km 0,860

– Nuova Strada ANAS ‘407 Redipiano’ dal Km 0,000 al Km 0,700

– Strada Statale 283 ‘Delle Terme Luigiane’ dallo svincolo di Guardia Piemontese (Km 0,000) allo svincolo di Fagnano Castello (Km 18,000)

– Strada Statale 179 ‘Del Lago Ampollino’ dallo svincolo di Spineto(Km 0,000) allo svincolo di Bocca di Piazza (Km 5,800)

– Strada Statale 177 ‘Silana di Rossano’ dallo svincolo di Camigliatello (Km 0,000) allo svincolo di Cropalati (Km 59,735)

– Strada Statale 481 ‘della Valle del Ferro’ dallo svincolo di Oriolo (Km 27,000) allo svincolo di

Oriolo/Castroregio (Km 31,000).

– Strada Statale 616 ‘Di Pedivigliano’ dallo svincolo di Colosimi Martirano (Km 0,000) allo svincolo autostradale della A2 Altilia-Grimaldi (Km 17,000)

– Strada Statale 660 ‘Di Acri’ dal Km 0,000 (Luzzi) al Km 43,400 (Acri)

– Strada Statale 616 ‘DIR di Pedivigliano (già  nuova strada ANAS 185 di Medio Savuto asta di raccordo) dal Km 0,000 al Km 3,049

– Strada Statale 108/Bis ‘Silana di Cariati’ dallo svincolo di Colosimi (Km 0,000) allo svincolo località Cuturelle (Km 55,200)

PROVINCIA DI CATANZARO – REGGIO CALABRIA – VIBO VALENTIA

– Strada Statale 109 ‘Della Sila Piccola’ dallo svincolo di Cafarda (Km 68,200) allo svincolo di Taverna (Km 82,340) in provincia di Catanzaro

– Strada Statale ‘109 BIS’ dallo svincolo di Cafarda (Km 0,000) allo svincolo di Pentone (Km 12,000) in provincia di Catanzaro

– Strada Statale 179/DIR ‘Del lago Ampollino’ dallo bivio di Spineto (Km 0,000) allo svincolo di Albi (Km 27,460) in provincia di Catanzaro

– Strada Statale 182 ‘Delle Serre Calabre’ dallo svincolo di Sorianello (Km 43,000) allo svincolo di Chiaravalle (Km 73,000) in provincia di Catanzaro

– Strada Statale 713′ Trasversale delle Serre’ dallo svincolo di Vazzano (km 6,615) allo svincolo di Gagliato (Km 37,100) in provincia di Catanzaro

– Strada Statale ‘713 DIR’ dal km 0,000 allo svincolo di Serra San Bruno (Km 6,864) in provincia di Vibo Valentia

– Strada Statale ‘713 DIR/A Raccordo per Serra San Bruno’ dal km 0,000 al km 0,536 (Serra San Bruno) in provincia di Vibo Valentia

Strada Statale 682 ‘Jonio-Tirreno’ dallo svincolo di Mammola (Km 10,950) allo svincolo di Polistena (Km 27,000) in provincia di Reggio Calabria

Multe salate e decurtazione di punti in caso di inosservanza

Chiunque può essere sottoposto a controllo e se trovato senza gli pneumatici adeguati montati sulla propria vettura o senza catene a bordo, rischia una sanzione pecuniaria. In occasione dei controlli lungo le strade interessate dalle predette ordinanze, gli organi di polizia stradale possono verificare il rispetto dei relativi obblighi imposti. In caso di mancanza o inefficienza dei dispositivi prescritti si può procedere all’applicazione della sanzione amministrativa che può variare da un minimo di 85,00 € ad un massimo di 338,00 €. Inoltre, oltre alla sanzione pecuniaria, si rischia quella accessoria relativa alla decurtazione di 3 punti sulla patente. In proposito non va dimenticato che restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale di ordinare ai conducenti dei veicoli, non muniti di mezzi antisdrucciolevoli e che possono determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, il divieto a proseguire la marcia fino a quando non se ne siano dotati ovvero, se si trovano sulle autostrade o strade extraurbane principali di abbandonarle tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada.

Il piano neve 2018/2019 dell’ANAS e i consigli su quale gomme scegliere

Durante la stagione invernale le precipitazioni nevose e i fenomeni di pioggia ghiacciata possono determinare situazioni di pericolo per gli utenti. I gestori delle reti stradali, in adempimento alle normative vigenti, possono prescrivere attraverso apposite Ordinanze che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio per la circolazione su determinate tratte stradali. Gli pneumatici idonei alla marcia sulla neve sono contrassegnati da una marcatura M+S (ovvero “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S”), che significa mud & snow ( fango e neve). M+S è presente non soltanto sulle gomme invernali, ma anche sulle quattro stagioni e sulle gomme per fuoristrada. Sugli pneumatici invernali il simbolo del fiocco di neve è consigliabile per garantire un buon grip, ma non è richiesto e devono avere caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nella carta di circolazione del veicolo (maggiori informazioni nel sito della Polizia di Stato). Le attività finalizzate alla gestione delle emergenze in caso di precipitazioni nevose prevedono, tra l’altro, l’individuazione di aree dove sia possibile effettuare la sosta dei mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore alle 7,5 t, nel caso in cui dalle competenti autorità venissero adottati provvedimenti di fermo temporaneo. Le aree sono individuate a ridosso delle tratte stradali e autostradali di competenza Anas più esposte a criticità per la circolazione in caso di nevicate e integrano quelle individuate dagli altri gestori autostradali lungo le rispettive tratte di competenza. Le criticità sulla viabilità stradale e autostradale suscettibili di avere riflessi sul regolare andamento dei servizi e della mobilità del Paese, sono gestiti dal Centro di Coordinamento Nazionale in materia di Viabilità (Viabilità Italia) istituito presso il Ministero dell’Interno – Direzione del Servizio di Polizia Stradale.