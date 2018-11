Caso Lopresti, abuso d’ufficio: interrogatori di garanzia

Iniziati gli interrogatori di garanzia del presidente della Giunta calabrese Oliverio, cinque assessori e due dirigenti inerenti l’inchiesta del reintegro del dirigente Lopresti interdetto per 12 mesi accusato di presunti illeciti riguardo un appalto da 100 milioni di euro per il servizio di elisoccorso

CATANZARO – Sono iniziati nel pomeriggio in Procura a Catanzaro gli interrogatori delle persone indagate, tra le quali il presidente della Giunta regionale Mario Oliverio, nell’inchiesta sul reintegro del dirigente della Regione Calabria Salvatore Lopresti, interdetto per 12 mesi, da cui sarebbero derivati danni patrimoniali per l’Ente. Il reato contestato dalla Guardia di finanza, nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla, anche al vicepresidente dell’esecutivo Francesco Russo e agli assessori Mariateresa Fragomeni, Roberto Musmanno, Antonietta Rizzo e Francesco Rossi, é l’abuso d’ufficio. All’uscita dal Palazzo di giustizia, a conclusione dell’interrogatorio, il vicepresidente Russo, accompagnato dal suo legale, Demetrio Battaglia, ha detto di avere “chiarito tutto”. Alla domanda se il presidente Oliverio sia stato interrogato dai magistrati, Russo e Battaglia hanno detto: “crediamo che sia stato già sentito. Certo con noi non c’era”. Nell’inchiesta sono indagati anche i dirigenti regionali Bruno Zito e Sergio Tassone.