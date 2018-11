Galati, si sentiva seguito e aveva paura per la sua vita… ma era la Finanza

L’indagine abbraccia un periodo che va dal 2010 al 2018. Gratteri ha definito il particolare della gestione dei servizi funerari ‘triste’ e allo stesso tempo ‘agghiacciante’

CATANZARO – “Sono due indagini che si incrociano partendo da Lamezia Terme dalla Famiglia Iannazzo e l’altra da Catanzaro e riguardano la gestione del “caro estinto” e del controllo degli obitori, dell’ospedale di Lamezia e il controllo del servizio di ambulanze di tutta l’Asp di Catanzaro. Due famiglie, la Iannazzo e le famiglie Putrino e Rocca, che si fanno la lotta fino al 2013 – ha spiegato il procuratore Gratteri – e poi fanno la pace, si accordano e si spartiscono l’affare delle ambulanze”.

Galati, si sentiva pedinato e osservato: era la Finanza

“Nel luglio 2015 Putrino – spiega il procuratore Gratteri – si rivolge a Galati per far sì che intervenga sul direttore del Pugliese che deve parlare a sua volta con Perri, per impedire che si faccia questa gara (quella relativa al servizio ambulanze). In otto anni non è stata mai indetta una gara per la gestione del soccorso attraverso ambulanze. Si incontrano più volte, all’aeroporto di Lamezia, tra Lamezia e Catanzaro e in un ristorante di Gizzeria. In quell’occasione Galati si accorge di essere pedinato e a Roma si reca a denunciare in Procura, di avere paura per la sua vita e la sua incolumità . Chiede di capire se è in pericolo o meno. E alla fine ci si accorge che era un’auto civetta a seguirlo della Guardia di Finanza”.

Gratteri: “gente spregiudicata che lucra sui morti”

“Ci lascia più tristi del solito pensare che c’è gente spregiudicata e che lucra sui morti, sui funerali e cercando di controllare appena muore qualcuno, e andare ad imporre la propria agenzia di onoranze funebri. Al punto di coinvolgere impiegati dell’ospedale che regolamentano persino i tempi di consegna dei cadaveri per dare loro il tempo di intervenire. Triste e agghiacciante. Altro dato che ci ha lasciato sorpresi è chealcuni, avevano le chiavi per entrare nelle stanze dell’ospedale ma addirittura le password per visionare le cartelle cliniche delle persone ‘morenti’ “.

La paura dei corrotti? “Non c’è giustificazione”

“C’è stato un comportamento indegno di un pubblico amministratore, è gente importante perchè parliamo dei vertici dell’Asp di Catanzaro, non è gente che compie un reato per necessità , ma funzionari che hanno uno stipendio che gli consente di vivere molto bene e non vi è giustificazione”.

Avvoltoi per ottenere il servizio

“I dipendenti dei gruppi criminali coinvolti – ha spiegato anche il col. Carmine Virno, comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catanzaro – erano in possesso delle password per accedere al sistema e verificare in anticipo quali pazienti fossero in condizioni gravi per fare intervenire le imprese di pompe funebri. Non esitavano neanche a fare pressioni sui familiari per ottenere il lavoro. Agivano come avvoltoi per ottenere il servizio. In un’intercettazione li si stente lamentarsi perché un paziente era stato trasferito in una clinica per trascorrere gli ultimi giorni di vita e loro avevano perso un lavoro”.