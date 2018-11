“Uniti per l’Autismo”, primo incontro con i rappresentanti delle Associazioni

L’incontro si è tenuto a Lamezia Terme alla presenza dei rappresentanti delle Associazioni di genitori di soggetti affetti da disturbo generalizzato dello spettro autistico

LAMEZIA TERME – Per la prima volta in Calabria, sabato a Lamezia Terme, le dodici associazioni maggiormente rappresentative della regione dell’insieme delle famiglie di persone affette da disturbo generalizzato dello Spettro Autistico, raggruppate nel Comitato Uniti per l’Autismo, si sono riunite per poter focalizzare e discutere le maggiori problematiche relative alle tematiche dell’autismo e delle azioni ed iniziative da poter portare avanti nelle competenti sedi istituzionali.

Replicando l’esempio di collaborazione tra Gaudio Onlus, Spazio Blu Autismo Varese Onlus e Angsa Lombardia Onlus del Comitato Uniti per l’Autismo Lombardia, anche in Calabria si concretizza (e questo succede già dal mese di febbraio 2018) un esempio di fattiva condivisione tra le dodici associazioni calabresi.

In Calabria, si è giĂ dimostrato alle famiglie che vivono la complessa patologia dello spettro autistico, di poter riuscire a rappresentare un efficace punto di riferimento anche a livello istituzionale nell’iter di discussione e dell’approvazione definitiva della Legge Regionale Autismo, con giĂ due audizioni in Terza Commissione SanitĂ e Politiche Sociali in seno al Consiglio Regionale, ma soprattutto, quello di stare vicini a tante famiglie calabresi per poter informare e condividere le tantissime e complesse difficoltĂ quotidiane di carattere sanitario, scolastico, sociale e, non per ultimo culturale, per poter abbattere, tutti insieme, “le barriere mentali” che ancora oggi sono presenti nella nostra societĂ dovute ad una non corretta conoscenza dell’Autismo.

Ad oggi, del Comitato Uniti per l’Autismo fanno parte:

Calcia l’Autismo Onlus – Cetraro CS (presente Luigi Lupo);

io autentico Onlus – Vibo Valentia (presente Enrico Mignolo);

Dimmi… A Onlus – Scalea CS (presente Teresa Di Marco);

Angsa Vibo Valentia Onlus – Vibo Valentia (presente Mary Naso);

Fondazione Marino per l’Autismo Onlus, Fondazione Italiana Autismo e Angsa Calabria (presente Giovanni Marino);

Angsa Lamezia Terme Onlus – Lamezia Terme CZ (presente Emanuela Muraca);

La Casa delle Fate Onlus – Cosenza (presente Francesco Vaccaro);

Angsa Cosenza Onlus – Cosenza (presente Fernanda Ricotta);

ADDA Onlus – Galatro RC (presente Vito Crea);

Angsa Catanzaro Onlus – Catanzaro (presente Rossana Russo);

La Casa dei Colori Onlus, Sez. Autismo – Roggiano Gravina CS;

Le Mani nel Domani Onlus – Cosenza.