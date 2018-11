Tallini contro Tansi, che ha spazzato via gli interessi nella Protezione Civile

Non è nuovo l’accanimento del consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Tallini, nei confronti del presidente Oliverio e del responsabile della Protezione Civile regionale, Carlo Tansi. Tallini definisce “una farsa” la selezione del nuovo direttore della ProCiv calabrese. Tansi: “Da quale pulpito”

REGGIO CALABRIA – A parlare è il consigliere regionale Mimmo Tallini, con una nota molto dura contro il presidente Oliverio e soprattutto contro Carlo Tansi. Il fulcro è la selezione per la scelta del nuovo responsabile della Protezione civile regionale che dovrà essere un ‘esterno’ (come lo è stato Tansi) perchè i 4 candidati che avevano presentato domanda e che erano ‘interni’ all’amministrazione regionale, non avrebbero i requisiti necessari.

E così Tallini la definisce “Una farsa, una tragica farsa sconfinante nell’illecito che umilia i calabresi onesti e le professionalità interne della Regione e che fa scendere sotto zero la considerazione dell’opinione pubblica nei confronti dell’Ente Regione. Che senso ha partecipare ad una selezione o ad un bando pubblico se già si conosce in anticipo il vincitore?”.

Il consigliere regionale di Forza Italia, rivolgendosi ad Oliverio che “doveva ‘rivoltare la Calabria come un calzino’, si è rivelato peggiore di tutti i suoi predecessori, un cultore della discrezionalità politica e un nemico della meritocrazia e della legalità ” e parla di “un percorso costruito ad arte per riconfermare alla guida della Protezione civile regionale il suo fedelissimo Carlo Tansi è un’autentica vergogna. Per raggiungere questo obiettivo Oliverio non ha esitato a gettare nel cestino, con la complicità di qualche dirigente generale giunto a tale ruolo senza mai aver vinto un pubblico concorso, curriculum di comprovato spessore che erano stati presentati da dirigenti interni, la cui unica colpa, forse, era di non avere la tessera del Pd in tasca”.

“Ma non è la prima volta che il presidente calpesta le regole per mettere alla testa dei dipartimenti suoi fedelissimi. Era accaduto già nel 2015 quando il sindacato Direr (Federazione dei dirigenti e dei quadri direttivi delle Regioni) aveva diffidato ufficialmente Oliverio per avere emanato quattro discutibili ed illegittimi avvisi pubblici per la ricerca di professionalità esterne, mortificando ad arte quelle interne. Anche in quella occasione, il sindacato Direr denunciò il fatto che i nomi dei quattro vincitori fossero stati anticipati dalla stampa. Oliverio è il Mago Otelma della politica calabrese e nella sua sfera di cristallo appaiono miracolosamente i nomi dei vincitori dei concorsi. Nel caso della Protezione civile – dice ancora Tallini – è stato ancora più spregiudicato perchè l’anticipazione della vittoria di Tansi è stata divulgata dallo stesso presidente in più occasioni ufficiali e ‘confermata’ dallo stesso Tansi su Facebook”.

“Ma quali sarebbero i grandi meriti di Tansi? Sicuramente quello di avere insultato e diffamato a mezzo facebook la Regione, i consiglieri regionali ed altri dirigenti, circostanza che lo ha portato ad essere sottoposto a ben tre procedimenti disciplinari, due già conclusi con sanzioni,il terzo in corso. Ma questo sarebbe il meno. Ci sarebbero ben altri ‘meriti’, da verificare fino in fondo: il malfunzionamento della rete di rilevazione pluviometrica, in particolare in occasione della tragedia di San Pietro Lametino, oppure il dirottamento delle squadre operative da una parte all’altra della provincia di Cosenza per finalità diverse da quelle istituzionali, solo per citarne alcune. Un presidente serio e responsabile, prima di annunciare incautamente l’esito di una selezione pubblica, avrebbe fatto un’analisi approfondita, valutando intanto i risultati ottenuti dalla Protezione civile e soprattutto le cose che non sono andate per il verso giusto. E sono tante. Si è scelta invece la strada dell’arroganza e della prevaricazione. La chiromanzia non c’entra”.

E Tansi su Facebook: “da quale pulpito”

Intanto sul profilo Facebook di Tansi, appare un post che sembra, seppure indirettamente, rispondere alle accuse di Tallini. Il geologo scrive: “Quant’era bella la protezione civile di una volta che ho cancellato: 6.000 euro al mese netti ad autisti e similari, straordinari, turnazioni e reperibilità a gogò… Terribili crisi di nostalgia attanagliano chi ha vissuto il terribile trauma del repentino cambiamento….”.

E poco dopo, rivolto al consigliere Tallini, appare anche un altro post: “Da quale pulpito… La credibilità non si millanta ma si conquista. Accetto le critiche solo da chi è credibile e non dai millantatori”