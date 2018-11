Protezione Civile: scade mandato di Tansi, si cerca dirigente esterno

Sono in tanti in Calabria ad aver apprezzato il lavoro di Carlo Tansi, ma la direzione imboccata sembra essere quella del cambiamento. E’ stato infatti pubblicato un avviso per la selezione di un dirigente esterno

CATANZARO – Il prossimo responsabile della Protezione civile della Regione Calabria sarĂ ancora un soggetto esterno all’amministrazione regionale. Con un decreto pubblicato ieri sul sito istituzionale dell’ente, il Dipartimento Organizzazione della Regione ha predisposto un avviso per il conferimento dell’incarico di dirigente dell’UnitĂ organizzativa autonoma della Protezione civile al di fuori dei ruoli della Giunta regionale dopo che l’esecutivo calabrese, nella seduta dello scorso 6 novembre, ha preso atto “della mancata individuazione da parte del Dipartimento generale della Presidenza” di un candidato interno all’amministrazione.

In totale erano 4 i candidati che avevano partecipato all’avviso interno, ma nessuno di loro avrebbe avuto le competenze richieste per lo svolgimento dell’incarico. Attualmente, l’incarico di direttore della protezione civile della Regione è ricoperto dal geologo Carlo Tansi, il cui mandato è in scadenza il 18 novembre: in alcuni post pubblicati di recente sul suo profilo Facebook, Tansi aveva annunciato l’intenzione di ritornare, alla scadenza del suo mandato, al suo lavoro di ricercatore presso il Cnr, ma nei giorni successivi non ha escluso un suo ripensamento. Le nuove candidature, esterne all’amministrazione regionale, per l’incarico di dirigente della Protezione civile regionale devono essere presentate entro 15 giorni a decorrere dal 6 novembre.