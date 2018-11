Uomo muore mentre attraversa a piedi la statale 106

Investito da una Fiat Panda, i sanitari non hanno potuto far altro che costatarne l’avvenuto decesso

BOVALINO (RC) – Doveva semplicemente andare dall’altro lato della strada per raggiungere la propria auto. Ed ha provato ad attraversare la statale 106 in un tratto poco illuminato, nei pressi di una galleria. Un uomo di 67 anni, P.P. originario di San Luca, è morto sul colpo ieri sera investito da un’automobile nel centro abitato di Bovalino. La vettura era guidata una persona che, dopo l’incidente, si è fermata ed è scesa dalla vettura per prestare soccorso. Il conducente viaggiava a bordo di una Fiat “Panda”. P.P.. Sul posto, per i rilievi, si sono recati gli agenti del Commissariato di Bovalino e della Polstrada di Siderno. Il lato della galleria in cui è avvenuto il sinistro si trova dal lato di Ardore. I sanitari del 118 raggiunta la vittima non hanno potuto far altro che costatarne l’avvenuto decesso.