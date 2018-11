L’abusivismo mai demolito, Calabria tra le peggiori d’Italia

All’indomani della tragedia di Palermo, si torna a parlare di abusivismo edilizio. Una storia tutta italiana, legata ad una tragedia che poteva essere evitata e di un presente allarmante

CATANZARO – In Sicilia in 14 anni sono state abbattute solo il 16,4% delle case colpite da un’ordinanza di demolizione e le percentuali peggiori riguardano proprio il sud, tra cui Campania, Calabria e Puglia. La colpa non è solo del condono, ultimo quello del 2004, ma dell’immobilismo come quello che forse, avrebbe potuto evitare la morte di nove persone di Casteldaccia causata dall’ondata di piena del torrente Milicia. Quella villetta infatti, doveva essere demolita giĂ sette anni fa ma il sindaco non aveva i soldi, ha detto.

Questo perchè in Italia, un immobile abusivo sul quale pende un ordine di abbattimento che non viene eseguito entro i successivi 90 giorni diventa, secondo la legge, a tutti gli effetti di proprietĂ del Comune ma secondo Legambiente, quasi tutti i comuni non applicano queste prescrizioni tant’è che su oltre 57mila abusi non demoliti, solo il 3% sarebbe stato acquisito al patrimonio comunale.

La situazione è critica, come spesso accade, al Sud. In Campania, negli ultimi 14 anni, è stato abbattuto solo il 3% delle case abusive oggetto di ordinanza a livello regionale. In Calabria solo il 6%, in Puglia il 16,3% e in Sicilia il 16,4%. Il Friuli Venezia Giulia, al contrario, è la regione che ha eseguito il maggior numero di ordinanze di demolizione: 65,1%. Secondo Legambiente risultano buoni, pur collocandosi sotto il 50%, i risultati della Lombardia (37,3%), del Veneto (31,5%) e della Toscana (24,8%). Mettendo a confronto le diverse parti d’Italia, l’Istat ha certificato che l’indice di abusivismo edilizio tocca il 49,9% del patrimonio immobiliare al Sud, il 20,7% al Centro e il 5,9% al Nord.

In Calabria sono state eseguite solo il 6% di demolizioni previste nonostante negli ultimi 14 anni siano state emesse quasi tremila ordinanze. I casi di abbattimento però sono solo 168.