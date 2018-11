Tra il 12 e il 14 novembre prossimi saranno sentiti in Procura a Catanzaro per fare chiarezza su quanto accaduto nella seduta di giunta del 24 settembre scorso, nel corso della quale è stato deliberato di riassegnare un incarico dirigenziale a Salvatore Lopresti

CATANZARO – Lopresti era sottoposto in quel periodo ad una misura interdittiva ma nella riunione di Giunta del 24 settembre è stato evidentemente trovato il modo di assegnargli un nuovo incarico. E così i magistrati del capoluogo vogliono vederci chiaro ed hanno convocato Mario Oliverio, presidente della giunta, Francesco Russo vicepresidente e gli assessori al Bilancio e alle Politiche del personale, Maria Teresa Fragomeni, ai Trasporti Roberto Musmanno, all’Ambiente Antonietta Rizzo, all’Urbanistica Francesco Rossi e i dirigenti Bruno Zito e Sergio Tassone. Sono indagati per abuso d’ufficio e falsitĂ ideologica in atti pubblici. Erano tutti presenti alla riunione di giunta del 24 settembre nel corso della quale è stata adottata la delibera 422 che riassegnava a Lopresti un incarico dirigenziale, nonostante fosse sottoposto ad una misura interdittiva della sospensione per un anno dell’esercizio di pubblico ufficio a partire dal 16 aprile 2018.

L’ex dirigente del settore “Reti dell’emergenza-urgenza” era stato sospeso dal servizio il 6 febbraio 2018, dal giorno in cui è stato posto agli arresti domiciliari, perchè coinvolto nell’inchiesta su presunti illeciti commessi riguardo un appalto da 100 milioni di euro per il servizio di Elisoccorso.