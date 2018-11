FOTONOTIZIA – Pioggia in Calabria, fiumi a rischio esondazione

Monitoraggio dei corsi fluviali in corso, mentre una squadra di Vigili del Fuoco calabresi è partita a supporto delle comunità siciliane flagellate dal maltempo

REGGIO CALABRIA – Corsi fluviali a rischio esondazione in provincia di Reggio Calabria. Le autoritĂ sono al lavoro per scongiurare possibili danni provocati da eventuali piene di fiumi e torrenti. In particolare le zone attualmente attenzionate sono il fiume Budello a Gioia Tauro e il Calopinace a Reggio Calabria. Intanto una squadra dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria stanotte è partita alla volta di Palermo, a supporto dei comandi siciliani colpiti dal maltempo. Ad ora in Sicilia a causa delle esondazioni dei fiumi si contano ben 12 vittime.