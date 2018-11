Scontri tra tifosi agli imbarcaderi di Villa San Giovanni

Gli ultrĂ del Cosenza si sono fronteggiati con i tifosi del Catania

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – Le tifoserie del Cosenza e del Catania nella tarda mattinata di ieri si sono scontrate ieri agli imbarcaderi di Villa San Giovanni. Per circa un’ora gli ultrĂ delle due squadre si sono fronteggiati lanciandosi pietre, petardi e ogni oggetto fosse alla loro portata. Sul posto era presente la Polizia di Stato intervenuta, come si legge in una nota della Questura di Villa San Giovanni, “per imperdire il contatto tra le due tifoserie disperdendo ed identificando gli ultras piĂą facinorosi per evitare danni a persone e mezzi presenti”. Circa cento i tifosi catanesi, 60 su un bus e 40 in auto private in viaggio per raggiungere Potenza, mentre i cosentini in trasferta diretti a Palermo per assistere alla gara che si è disputata ieri pomeriggio erano 60 tutti in un bus. La Polizia Scientifica sta ora vagliando le immagini del sistema di videosorveglianza per identificare i responsabili dei tafferugli e capire da chi abbia avuto origine l’aggressione alla tifoseria avversaria. Scongiurato l’attacco fisico nessun ferito si è registrato tra i due gruppi di ultras.