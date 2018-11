Bimba muore in ospedale, perdeva sangue dal naso

La piccola aveva soli due mesi e il suo corpo era pieno di lividi. Aperta un’inchiesta

CATANZARO – Una bambina di due mesi è morta nella notte tra venerdì e sabato nell’ospedale Pugliese di Catanzaro. La piccola era stata inizialmente visitata dalla Guardia Medica di un piccolo Comune della piana di Gioia Tauro e da lì trasportata d’urgenza nell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Le sue condizioni hanno indotto i sanitari ad un ulteriore trasferimento nel reparto di Pediatria del nosocomio catanzarese ritenuto piĂą attrezzato per trattare il caso. Al suo arrivo la bimba perdeva sangue dal naso, mentre sul suo corpo presentava diversi ematomi, ferite e fratture alle costole. Ignote le cause del decesso sul quale la Procura di Catanzaro ha aperto un’inchiesta per indagare sui responsabili della prematura morte e su eventuali violenze di cui potrebbe essere stata vittima. La Squadra Mobile di Catanzaro ha quindi provveduto al sequestro delle cartelle cliniche e dei referti degli ospedali di Vibo Valentia e Catanzaro per analizzare il quadro medico in cui è maturata la tragedia. La salma della piccola è stata posto sotto sequestro in attesa dell’autopsia che verrĂ effettuata questa mattina. Gli investigatori hanno ascoltato i genitori della bimba allertati dai medici che hanno sollecitato l’intervento delle forze dell’ordine dopo il decesso.