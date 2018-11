Giro di “mezza Italia”, Oliverio lo critica ma la Regione è sponsor

Dopo le dichiarazioni del presidente Oliverio il consigliere regionale Gianluca Gallo fa notare al governatore come la Regione però, finanzi la corsa ciclistica

REGGIO CALABRIA – “Il Giro d’Italia che d’Italia non è, perchĂ© la corsa in realtĂ si svolge solo al Nord, lo finanzia la Regione Calabria”. E a sostenerlo è il consigliere regionale della Calabria Gianluca Gallo, capogruppo della Casa delle libertĂ , replicando alle recenti dichiarazioni sul giro del presidente della Regione, Mario Oliverio, che ha criticato (LEGGI QUI) gli organizzatori della corsa per avere escluso il Sud dal tracciato.

“Tra gli sponsor della corsa, almeno così riporta il sito ufficiale della manifestazione – aggiunge Gallo in un post su Facebook – figura anche la Regione Calabria, il cui presidente appena giovedì scorso si stracciava le vesti per l’assurditĂ di un Giro che sta alla larga dal Meridione”. “Presenterò subito un’interpellanza. Se la cosa dovesse trovare conferma – conclude il consigliere regionale – non resterebbero che due parole da urlare: vergogna e dimissioni”.