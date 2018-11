Incidente stradale, scooter a terra: due morti

Incidente stradale nella cittĂ dello stretto con un bilancio di due morti. Una coppia di centauri di cui una donna Maria Mento, 40 anni

REGGIO CALABRIA – Due persone, un uomo di cui non sono state ancora rese note le generalitĂ , e una donna di 40 anni, Maria Mento, sono morte per le ferite riportate in un incidente stradale autonomo avvenuto nel primo pomeriggio in via Nazionale a Pentimele, alla periferia nord di Reggio Calabria. I due viaggiavano a bordo di uno scooter 250 di cilindrata condotto dall’uomo su una strada vistosamente dissestata. Secondo quanto emerso finora non sarebbero coinvolti altri mezzi; il conducente dello scooter avrebbe perso il controllo, forse anche a causa delle condizioni pessime della strada, e i due sono finiti rovinosamente in terra. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, della Polizia municipale e i sanitari del servizio di emergenza 118.