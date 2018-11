Elezioni provinciali in Calabria, vittoria schiacciante per il centrodestra

I risultati di ieri per Forza Italia rappresentano lo ‘sfratto’ imminente del presidente della Regione Calabria Mario Oliverio e la possibilità concreta che il centrodestra vinca le prossime elezioni regionali

CATANZARO – “Qualcuno tenta di fare passare una vittoria schiacciante per una mezza vittoria, se non addirittura per una mezza sconfitta. I fatti parlano fortunatamente un’altra lingua. Intanto,il centrodestra torna alla guida della Provincia di Catanzaro dopo la fallimentare e soprattutto inutile parentesi della presidenza Bruno”. Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Domenico Tallini, coordinatore provinciale di Forza Italia Catanzaro. “La vittoria di Catanzaro, unita a quella di Vibo Valentia, riporta il centrodestra, e marcatamente Forza Italia – prosegue Tallini – al centro del sistema politico calabrese. Questo dato rappresenta un buon viatico per i futuri appuntamenti elettorali, a cominciare dalle europee di maggio e per finire alle regionali. Il centrodestra unito, nelle sue varie componenti, ha dimostrato di essere vincente e convincente. Tale formula sarà , nei nostri auspici, replicata alle regionali. La doppia vittoria di Catanzaro e Vibo Valentia è un avviso di sfratto per il presidente Oliverio che ha utilizzato con cinismo e spregiudicatezza ogni mezzo, ai limiti del lecito, per condizionare l’esito elettorale delle provinciali”. A giudizio di Tallini “parlano i fatti e parlano i numeri.

Le liste del centrodestra conquistano in Consiglio provinciale otto seggi su dodici, una maggioranza schiacciante che consentirà al nuovo presidente di governare in maniera stabile un Ente che ha bisogno di un forte rilancio e di decisioni altrettanto forti. Le due liste riconducibili a Forza Italia nelle sue varie articolazioni – sostiene ancora il coordinatore provinciale forzista – prendono più del doppio delle liste riconducibili all’intero centrosinistra ed un solo consigliere eletto di Forza Italia, Antonio Montuoro, prende tanti voti di preferenza personali quanto l’intera lista del Partito Democratico. Entra in Consiglio provinciale, e questa è una bella notizia, anche la Lega che conferma così il suo orientamento di centrodestra. Si interroghino invece il Pd e il centrosinistra sulle loro divisioni interne, sulla loro incapacità di tenere unita la coalizione, sulla disaffezione che hanno generato tra i tanti amministratori della Provincia. Comincia il conto alla rovescia per la Regione. Il centrodestra completerà l’opera, mandando a casa il Governo Oliverio, un Governo da archiviare al più presto, nell’interesse dei calabresi”.