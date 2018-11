Ritrovato Salvatore Zumpano, disperso da 24 ore

Ritrovato in una zona impervia Salvatore Zumpano, 83 anni malato di Alzheimer. L’uomo non è in pericolo di vita. L’allarme è stato lanciato alle 5 del pomeriggio di ieri

CARLOPOLI (CZ) – E’ stato ritrovato vivo, in una zona impervia Salvatore Zumpano a Carlopoli disperso dal pomeriggio di ieri. Le ricerche sono procedute ininterrottamente anche per tutta la notte. Sono stati controllati 72 ettari circa di territorio focalizzando le prime ricerche nelle zone dove piĂą volte il Zumpano era dedito recarsi. L’uomo era scivolato in un dirupo molto impervio, lo stesso in evidente stato di ipotermia era però cosciente.

La squadra dei vigili del fuoco che perlustrava la zona urlando il nome del malcapitato, ha udito dei lamenti provenire dalla scarpata. Ciò ha permesso di individuare il Sig. Zumpano che veniva prontamente raggiunto dai soccorritori.

Sul posto sono stati presenti diciotto unitĂ dei vigili del fuoco della sede centrale e dei distaccamenti volontari di Girifalco e Taverna, Carabinieri, cinofili del soccorso alpino e Guardia di Finanza nonchĂ© 19 unitĂ di Volontari di protezione civile appartenenti a varie associazioni. A coordinare le operazioni di soccorso dal posto di comando avanzato istituito dai vigili del fuoco l’ispettore antincendi Massimo Conforti supportato da due unitĂ TAS dei vigili del fuoco di Catanzaro e Vibo Valentia.

Le ricerche sono state rese difficoltose dalle condizioni meteo avverse. L’uomo trasportato in barella dai vigili del fuoco raggiungerĂ il vicino ospedale per l’assistenza medica. Sembra che non sia in pericolo di vita