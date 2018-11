Incendio appartamento, distrutta la cucina

Vigili del fuoco in azione al sesto piano di un appartamento. Il fumo ha invaso il vano scala. Nessun danno alle persone

LAMEZIA TERME (CZ) – Incendio appartamento nel tardo pomeriggio di ieri in via Scaramuzzino a Lamezia Terme nel catanzarese. Interessato dal rogo il locale cucina di un’abitazione situata al sesto piano di un edificio. A dare l’allarme la vicina di casa che, accortosi del fumo che invadeva il vano scala, ha prontamente contattato la sala operativa del 115

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme ha evitato il propagarsi delle fiamme all’interno dell’intera abitazione.

L’incendio ha completamente distrutto la zona cucina; le alte temperature hanno provocato lo sfondellamento delle pignatte del soffitto per cui in via precauzionale si è proceduto a dichiarare inagibile un locale adibito a ripostiglio situato al piano sovrastante, in attesa di verifiche tecniche piĂą approfondite e dei lavori di ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Non risultano danni a persone.