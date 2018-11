Golf sbanda e si ribalta, un ferito

Incidente stradale su Viale de Filippis nel comune di Catanzaro direzione quartiere Lido. Il conducente trasportato in ospedale

CATANZARO – Una Volkswagen golf probabilmente a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo e si è ribalta in viale De Filippis finendo a lato strada . a Bordo dell’auto viaggiava una sola persona di nazionalitĂ marocchina. Gli automobilisti in transito hanno allertato i soccorsi e cercato di portare aiuto all’automobilista rimasto incastrato all’interno della vettura. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale e i sanitari del 118. Gli uomini del 115 hanno nell’immediato liberato l’occupante la Golf e consegnato alle cure dei sanitari. Molta paura ma niente di grave, dunque, ma per ulteriori controlli il malcapitato è stato trasferito presso struttura ospedaliera di Catanzaro. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza la vettura e i luoghi