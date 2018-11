Rapinato pastore pakistano, fermato presunto rapinatore

I carabinieri hanno fermato un uomo, connazionale della vittima, trovato in possesso dello smartphone di quest’ultima

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – I carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno posto in stato di fermo un cittadino pakistano di 32 anni, di cui sono state rese note soltanto le iniziali, A.A., con l’accusa di essere il responsabile della rapina compiuta ieri ai danni di un suo connazionale, un pastore di 26 anni, dal quale, sotto la minaccia di un coltello, si era fatto consegnare uno smartphone e banconote per 150 euro. Il fermato è stato trovato in possesso dello smartphone sottratto alla vittima della rapina, oltre che del coltello utilizzato per minacciarla. A.A. Ă© stato portato nel carcere di Crotone.