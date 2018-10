Auto in fiamme, salva coppia di coniugi

L’auto in movimento sull’autostrada ha preso improvvisamente fuoco. Intervenuti gli uomini del 115

LAMEZIA TERME (CZ) – Una squadra dei vigili del fuoco di Catanzaro è intervenuta questa sera per incendio autovettura poco dopo lo svincolo per l’autostrada A2 in prossimitĂ dell’aeroporto.

Interessata dalle fiamme una Lancia Y. A bordo una coppia di anziani che accortosi delle fiamme hanno immediatamente abbandonato il veicolo senza riportare danno alcuno. Disagi in ingresso ed in uscita da Lamezia Terme S.Eufemia