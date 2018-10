Processo di ‘Ndrangheta Aemilia: Iaquinta condannato a due anni

Il maxi-processo ha visto coinvolto il calabrese ex attaccante della Juventus e il padre condannato a 19 anni di carcere

CUTRO (CROTONE) – L’ex attaccante della Juventus e della Nazionale campione del Mondo, Vincenzo Iaquinta, è stato condannato a due anni nell’ambito del processo di ‘Ndrangheta Aemilia. Per lui la Dda aveva chiesto sei anni, per reati di armi. Il padre dell’ex calciatore, Giuseppe Iaquinta, accusato di associazione mafiosa, e’ stato condannato invece a 19 anni. Padre e figlio se ne sono andati dall’aula del tribunale di Reggio Emilia urlando “vergogna, ridicoli” durante la lettura del dispositivo. “Non sappiamo nemmeno cosa sia la ‘ndrangheta – ha dichiarato Vincenzo Iaquinta – Mi hanno rovinato la vita sul niente, perche’ sono calabrese, perche’ sono di Cutro”.

Per Vincenzo Iaquinta, è caduta l’aggravante mafiosa. Lo si apprende dalla lettura del dispositivo della sentenza. L’ex attaccante campione del Mondo era accusato di aver violato articoli della legge sul ‘controllo delle armi’, e di averlo fatto agevolando l’associazione ‘ndranghetistica emiliana di cui fa parte anche il padre Giuseppe. L’ex calciatore avrebbe consapevolmente ceduto o comunque lasciato nella disponibilitĂ del padre armi legittimamente detenute (un revolver Smith & Wesson, una pistola calibro 3,57 Magnum, una pistola Kelt-tec calibro 7,65) e munizioni. Giuseppe Iaquinta, però, aveva ricevuto un provvedimento dal prefetto di Reggio Emilia, nel 2012, che gli vietava di detenere armi e munizioni, a causa delle segnalazioni relative alla frequentazione con alcuni degli indagati. Il padre quindi rispondeva, tra l’altro, di aver illegalmente detenuto le armi nella sua casa nel Reggiano, e il figlio di avergliele consapevolmente date o lasciate nella disponibilitĂ .

Oltre 1.200 anni di carcere sono stati inflitti il collegio di Aemilia al termine del maxi-processo di ‘Ndrangheta. A quanto risulta dal dispositivo letto in tribunale a Reggio Emilia: si tratta di 118 condanne in rito ordinario (la piĂą alta a 21 anni e otto mesi) e di altre 24 in abbreviato per 325 anni, per reati commessi dal carcere durante il processo. Le sentenze hanno sostanzialmente ricalcato le richieste dei pm della Dda Beatrice Ronchi e Marco Mescolini.