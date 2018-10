Crotone, scontro sulla Statale 107, un morto ed un ferito

Un ammasso di ferraglia è quello che rimane del gravissimo incidente stradale avvenuto nei pressi del comune di Rocca di Neto

CROTONE – E’ di un morto e un ferito il bilancio di un tragico incidente avvenuto sulla strada statale 107 Silana-Crotonese, in prossimitĂ del chilometro 11 a Rocca di Neto, nel Crotonese. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due autovetture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone, i carabinieri, i sanitari del 118 e personale dell’Anas. Le vetture sono ridotte ad un ammasso di ferraglia. Le cause all’origine dello scontro sono al vaglio degli inquirenti. In queste ore si è in attesa del medico legale per confermare l’avvenuto decesso