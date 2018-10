Carlopoli, disperso Salvatore Zumpano, 83 anni

Da questa mattina non si hanno notizie del Sig. Zumpano Salvatore residente nel comune di Carlopoli. Avviate le ricerche, in campo i vigili del fuoco

CARLOPOLI (CZ) – Alle ore 17.00 sono state attivate le ricerche, come da procedure operative, sul territorio comunale di Carlopoli e zone limitrofe. L’uomo, 83 anni compiuti il 20 ottobre scorso, affetto da Alzheimer sarebbe uscito di casa alle 11.30. Da quel momento i familiari non hanno avuto piĂą notizie.

Sul posto inviate unità dei Vigili del Fuoco della sede Centrale e del Distaccamento di Lamezia Terme. Inviato altresì automezzo UCL con unità VF specializzate in Topografia Applicata al Soccorso per il coordinamento delle operazioni di ricerca. Chiunque avesse notizie utili può contattare direttamente il Sindaco, la Stazione dei Carabinieri o la sala operativa del 115