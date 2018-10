Inaugurato il centro per la procreazione medicalmente assistita, unico in Calabria

Il delegato del presidente della Regione Mario Oliverio per la sanitĂ Franco Pacenza ha partecipato all’inaugurazione del nuovo Centro di procreazione medicalmente assistita

CATANZARO – Il centro ha sede nel presidio ospedaliero Pugliese di Catanzaro, ed è unico in Calabria. Si trova al terzo piano del nosocomio catanzarese. All’evento hanno presenziato Fulvio Zullo, ordinario di Ginecologia e Ostetricia, da anni impegnato per la realizzazione della struttura; il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Giuseppe Panella; il consigliere regionale Michele Mirabello, presidente della Commissione SanitĂ ; il commissario della SanitĂ , Massimo Scura ed il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno.

La responsabile del Centro, Roberta Venturella dopo il taglio del nastro, ha guidato i partecipanti all’interno della struttura, “che lavorerĂ – ha spiegato – su cicli e su circa 20 cicli al mese”.

“Porgo i saluti e le congratulazioni da parte del presidente Oliverio – ha esordito Pacenza – impegnato a Roma in una riunione straordinaria della Conferenza Stato-Regioni. Ci teneva tantissimo ad essere qui oggi a fianco di tutti gli operatori e del direttore Panella con il quale ha lavorato ad una serie di passaggi necessari per la realizzazione di questa importante UnitĂ operativa. Appena possibile verrĂ personalmente a visitare il Centro. Questa è una bella giornata per la sanitĂ calabrese. La nascita del Centro Pma rappresenta un esempio concreto d’integrazione feconda tra la struttura del Pugliese e l’UniversitĂ ”.

Pacenza ha poi ripercorso l’iter che ha portato alla nascita della struttura specificando che “non essendo un servizio riconosciuto dai Livelli essenziali di assistenza, non era possibile per le Regioni in regime di Piano di rientro dal debito sanitario avviare un’unitĂ operativa di questo livello. Quando ciò è stato possibile – ha specificato – la Regione ha accelerato le procedure, rimuovendo anche ostacoli amministrativi, per garantire finalmente questo tipo di prestazione che è a fortissima domanda e che consentirĂ di mettere fine al pellegrinaggio di tante coppie calabresi in giro per l’Europa. Il Centro calabrese di procreazione medicalmente assistita è un punto di riferimento nazionale e internazionale di primissimo livello e di straordinario valore anche sociale perchĂ© qui si dĂ la vita e la gioia di diventare genitori. Per questo ringrazio la direzione generale dell’Azienda ospedaliera e tutti gli operatori sanitari che operano nella struttura. L’evento di oggi è la dimostrazione che anche in Calabria si può fare e fare bene”.

Nel rivolgere “i saluti e gli auguri a tutti gli operatori”, il consigliere Mirabello ha detto che “si tratta di un servizio d’eccellenza che serve alla Calabria e ai calabresi e che rappresenta il coronamento di una impostazione politica messa in campo in questi anni dall’Amministrazione regionale”. La soddisfazione per la realizzazione del Centro anche nelle parole del professor Zullo. “Ci siamo impegnati con tutte le nostre forze – ha affermato – per realizzare un’idea che risale a quasi dieci anni fa, quando era direttore Elga Rizzo. Il centro è stato ideato per dare risposte a tutti i livelli e con una sperimentazione all’avanguardia. Riceviamo giĂ diverse telefonate per informazioni sulle prestazioni”.

Panella ha parlato anche di “una struttura in grado di offrire tutta la gamma delle tecniche di riproduzione. Il Centro infatti – Ă© detto ancora nella nota – offre attivitĂ per affrontare l’infertilitĂ di coppia attraverso visite ambulatoriali, procedure diagnostiche, consulti e trattamenti specialistici. SarĂ dotato di strumentazione d’avanguardia, un ampio laboratorio, una sala operatoria dedicata, un locale per il congelamento dei gameti e degli embrioni e di ampi spazi ambulatoriali per visite e consulti. SarĂ anche possibile, per chi soffre di patologie tumorali, il congelamento gratuito degli ovuli e degli spermatozoi dopo un accurato couseling multidisciplinare tre ginecologi e oncologi. Nel Centro opereranno anche medici e biologi specializzati nel trattamento dell’infertilitĂ che consentirĂ di gestire in forma personalizzata ogni coppia e dove sarĂ anche possibile fruire di interventi chirurgici mininvasivi”.