Cancellati voli per Calabria e Sicilia causa maltempo

Disagi nella notte per i passeggeri in partenza dalla Lombardia, in tanti hanno rinunciato al viaggio

BERGAMO – Il maltempo ha causato nella notte la cancellazione di due voli all’aeroporto di Orio al Serio: si tratta di due voli di Ryanair diretti a Catania e Lamezia, rispettivamente con 180 e 185 passeggeri. Dei passeggeri diretti a Catania, 51 hanno accettato di partire in bus, 84 hanno rifiutato l’hotel, restando così all’interno dello scalo per tutta la notte. Alle 4 la biglietteria li ha però informati che non c’erano altri voli liberi e quindi anche per loro il viaggio avverrĂ in autobus. Situazione medesima per i passeggeri diretti a Lamezia, che sono stati invece portati in hotel. Alcuni andranno a destinazione in autobus, altri hanno rinunciato al viaggio.

