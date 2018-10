Morte Marrelli e operai, si indaga per omicidio colposo. Spunta un file audio Whatsapp

I carabinieri di Crotone hanno avviato un’indagine e ipotizzano l’omicidio colposo a carico di ignoti. Ma nelle ultime ore si sta tentando di identificare l’autore di un file audio Whatsapp che conterrebbe dettagli finora non emersi sulla tragica notte

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Si indaga per omicidio colposo in relazione all’incidente sul lavoro avvenuto nella notte tra sabato e domenica nel quale hanno perso la vita l’imprenditore crotonese Massimo Marrelli e tre operai, inghiottiti da fango e argilla. Gli investigatori sono chiamati infatti, ad accertare innanzitutto la regolaritĂ degli operai e il perchè, a quell’ora, di notte, erano al lavoro per uno scavo in una zona dove imperversava il maltempo. SarĂ anche da accertare il rispetto delle misure di sicurezza sul luogo dello scavo. La Procura della Repubblica di Crotone, è in attesa dell’esito degli accertamenti condotti dai carabinieri che ora stanno anche analizzando altri elementi.

Spunta una registrazione su Whatsapp

I militari stanno sentendo nelle ultime ore anche gli altri operai che si trovavano sul posto ma al vaglio ci sarebbe anche un audio registrazione, che sarebbe rapidamente circolata su varie utenze tramite la chat di Whatsapp, e che sarebbe stata acquisita agli atti dai carabinieri al fine di identificare l’interlocutore e verificare la veridicitĂ del contenuto. Il file audio infatti, conterrebbe dichiarazioni shock sulla dinamica dei fatti e su quanto accaduto quella tragica notte con dettagli finora non emersi dalle prime ricostruzioni.