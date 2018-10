Ronaldo Cr7 apre un hotel a Tropea, ma è una fake news

Il calciatore della Juventus, Cristiano Ronaldo aprirĂ a Tropea un hotel della catena “Pestana Cr7”? Una bufala lanciata da Ansa che è riuscita a fare il giro del web. Poi smentita

TROPEA (VV) – Un hotel che porterĂ la firma del bomber della Juventus Cristiano Ronaldo. Nelle vesti di imprenditore, aprirĂ entro marzo 2019, a Tropea, un hotel della catena Pestana Cr7 che conta altre strutture per l’ospitalitĂ turistica di alta gamma in molti altri Paesi europei e non solo. All’inizio in molto sono rimasti stupiti. Poi con il passare delle ore però la notizia, diffusa da Ansa, ha fatto il giro delle testate anche nazionali.

La fake news annunciava che il fuoriclasse e sex symbol portoghese, in societĂ con il Pestana Group e il Proto Group di Alessandro Proto, aveva scelto d’insediare uno dei suoi nuovi alberghi sul litorale della “perla del Tirreno calabrese” dopo avere effettuato diverse altre valutazioni.

All’interno dell’hotel della catena Cr7, sarebbe entrato in funzione anche un ristorante gestito dallo chef Carlo Cracco. Attualmente hotel della catena Cr7 sono aperti a Funchal, capoluogo dell’isola di Madeira, dove il cinque volte Pallone d’oro è nato, e a Lisbona e altre capitali e Paesi.

Ma è davvero una fake news. In molti sulla rete infatti, hanno avanzato l’ipotesi della bufala, circolata nel giro di breve tempo sui principali quotidiani nazionali che puntualmente è arrivata.

Ansa in serata dirama la ‘smentita’

“Non è prevista alcuna apertura di hotel a Tropea – scrive l’agenzia di stampa Ansa – da parte di Cristiano Ronaldo. Lo fanno sapere fonti vicine al calciatore portoghese commentando le indiscrezioni che ventilavano l’apertura, la prossima primavera, di un hotel della catena Pestana CR7 nella cittadina costiera calabrese che fa capo al 5 volte Pallone d’Oro e che conta altre strutture turistiche in molti altri paesi europei”