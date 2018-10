Omicidio Ripepi, torna in libertà il figlio della vittima accusato di favoreggiamento

Il diciottenne Michele Ripepi era ai domiciliari con l’accusa di favoreggiamento per l’omicidio a Piscopio di Vibo, del padre Massimo.

VIBO VALENTIA – É tornato in libertĂ Michele Ripepi, il giovane di 18 anni coinvolto nell’indagine per l’omicidio del padre Massimo, commesso materialmente secondo l’accusa, dal cognato Giuseppe Carnovale, di 48 anni, il 21 ottobre scorso nella frazione “Piscopio” di Vibo Valentia. Il gip, Graziamaria Monaco, in accoglimento dell’istanza presentata dal difensore del giovane, l’avvocato Adele Manno, e col parere favorevole del pubblico ministero, ha disposto l’immediata liberazione di Michele Ripepi, che era stato fermato e condotto in carcere con l’accusa, in un primo tempo, di concorso in omicidio e per il quale il reato contestato era stato successivamente derubricato in quello di favoreggiamento personale, con contestuale concessione del beneficio degli arresti domiciliari.

L’avvocato Manno, tra l’altro, nell’istanza al Gip di rimessione in libertĂ , si era appellata alla causa di non punibilitĂ di Michele Ripepi, prevista dal Codice di procedura penale, legata alla relazione di parentela con l’altro correo, con la conseguente impossibilitĂ di applicazione di qualsivoglia misura coercitiva. Da qui la decisione del Gip di disporre la rimessione in libertĂ di Ripepi.