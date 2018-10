Maltempo in Calabria, anziani isolati nel crotonese tratti in salvo

Allagamenti e smottamenti stanno nuovamente flagellando il territorio

CROTONE – Sono stati numerosi, nelle ultime ore, gli interventi dei vigili del fuoco in Calabria a causa dell’ondata di maltempo, con pioggia battente e vento forte, che ha interessato quasi tutta la regione. Nel crotonese tra la localitĂ Setteporte di Rocca di Neto e il bivio per Belvedere Spinello, gli specialisti speleo alpino fluviali sono intervenuti nella notte per portare in salvo alcuni anziani rimasti isolati nella loro abitazione. Superlavoro anche per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro intervenuti per allagamenti, alberi sradicati e smottamenti verificatisi nei comuni del litorale ionico da Simeri Crichi a Cropani e Sellia Marina. Stessa situazione nella Presila Catanzarese dove sono stati impegnati i volontari del distaccamento di Taverna tra i comuni di Zagarise e Sersale. Uno smottamento di terreno ha interessato la strada provinciale Janò Arsanise nel Comune di Magisano mentre un altro movimento franoso si è verificato a Fossato Serralta e in contrada Cafarda.

Immagine di repertorio