Maltempo in Calabria, un uomo disperso a Corigliano

Un uomo di 67 anni cercatore di funghi disperso nei boschi di Corigliano Rossano dal primo pomeriggio. In arrivo le unitĂ cinofile dei vigili del fuoco

CALABRIA – Imperversa il maltempo in Calabria che non dĂ tregua ai calabresi ed alle forze di soccorso impegnati su piĂą fronti. A Corigliano Rossano, localitĂ Simonetta, un uomo di 67 anni risulta disperso dal primo pomeriggio. A dare l’allarme la famiglia. sembra che sia di origini pugliese della provincia di Taranto. Attivate nella serata tutti i soccorsi, dai vigili del fuoco, ai carabinieri Forestali, Guardia di Finanza e soccorso alpino. Dell’uomo non si hanno notizie. A coordinare le operazioni di soccorso il mezzo UCL del comando di Cosenza con personale specializzato in Topografia Applicata al Soccorso. E’Â previsto l’arrivo del nucleo cinofili dei vigili del fuoco

A Catanzaro Lido in merito all’imbarcazione arenata sulla spiaggia e al presunto disperso rinvenuto in mare le operazioni sono state sospese per le condizioni avverse del mare che hanno reso impossibile qualsiasi tipo di avvicinamento della motovedetta della guardia costiera alla zona dell’avvistamento della probabile persona dispersa. Le operazioni riprenderanno domattina

Situazione critica nel crotonese, tutte le squadre ordinarie dei vari distaccamenti piĂą squadre della centrale del comando di Crotone con l’ausilio del personale fluviale con gommone sono impegnate nel salvataggio di persone rimaste in auto invase dall’acqua in varie zone. Bloccata la statale 107 in zona bivio Altilia, Belvedere Spinello, vari smottamenti di fango e acqua sulla sede stradale. Petilia Policastro, Casabona, Cirò Marina, Cirò Superiore.

Al momento in coda in tutta la provincia oltre 30 interventi. Tra loc. Setteporte frazione del comune di Rocca di Neto e bivio per Belvedere Spinello anziani portati in salvo dal nucleo SAF fluviale dei Vigili del Fuoco

Numerose le richieste di soccorso causa condizioni meteo avverse pervenute alla sala operativa 115 del Comando di Catanzaro.

Le zone con maggiori criticitĂ i comuni del litorale ionico. Nel comune di Simeri Crichi loc. Simeri Mare squadre dei vigili del fuoco impegnate per allagamenti, verifiche, alberi divelti e smottamenti. Analoga situazione anche nei comuni di Cropani e Sellia Marina. Per sopperire all’emergenza si è provveduto ad implementare il dispositivo di soccorso con il prolungamento in 24 hore del turno di servizio al personale vigili del fuoco.

Numerosi interventi espletati nei comuni della presila catanzarese dal personale volontario del distaccamento di Taverna impegnato per allagamenti, caduta alberi tra i comuni di Zagarise e Sersale, smottamenti sulla SP25 bivio Arsanise nel comune di Magisano; sulla SS109 al km74 nel comune di Fossato Serralta ed in contrada Cafarda nel comune di Sorbo San Basile.