Calabria, allerta meteo, si raccomanda prudenza

La Protezione civile regionale lancia l’allerta sul profilo Facebook ufficiale e chiede ai calabresi di non uscire da casa

“ATTENZIONE

Sono in corso piogge molto intense in tutta la Calabria – particolarmente critiche lungo il versante ionico – che possono mettere a rischio l’incolumità delle vite umane. SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI NON USCIRE DA CASA, se non per motivi strettamente necessari.

Si consiglia chi occupa edifici prossimi ad aste fluviali di recarsi ai piani alti.

Eventuali criticità potranno essere segnalate al numero verde 800222211 della Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Calabria, aperta 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.

SI PREGA DI CONDIVIDERE QUESTO MESSAGGIO“

MALTEMPO IN CALABRIA

L’ondata di maltempo che ha colpito oggi la fascia ionica della Calabria ha provocato l’allagamento della linea ferroviaria e della statale 106 al confine tra le province di Cosenza e Crotone. Trenitalia ha sospeso la circolazione nel tratto compreso tra le stazioni di Cariati e Crucoli (Crotone). Anche la statale 106 è interrotta nella stessa zona.

Alle 19, è stata riattivata , dopo il via libera dei tecnici di Rfi, la linea ferroviaria ionica nel tratto compreso tra le stazioni di Cariati e Crucoli (Crotone). Il treno Ic 562 Reggio Calabria-Taranto è ripartito con 160 minuti di ritardo. Due treni regionali sono stati cancellati e sostituiti da Trenitalia con un servizio di bus.

REGGIO CALABRIA

Allagamenti e caduta di alberi – uno è finito su un’auto in sosta – si sono verificati a Reggio Calabria per il maltempo che oggi ha colpito la regione. Proprio il capoluogo è stato il comune del reggino dove si sono verificati i problemi maggiori. Nella zona di Spirito Santo lo smottamento di un costone sovrastante un edificio, ha impegnato polizia municipale, vigili del fuoco e Protezione civile comunale per le azioni a tutela dei residenti. Per lo stesso problema, il Comune, alcuni mesi fa, ha emesso un’ordinanza per limitare la fruizione di alcune parti degli appartamenti dell’immobile. Un intervento si è reso necessario anche in localitĂ Mattarossa di Gallico superiore per ripristinare la transitabilitĂ di una strada che consente l’accesso alle abitazioni di diverse famiglie.

Alcune zone, soprattutto nella parte sud della cittĂ , si sono allagate. nella stessa zona si è verificata anche la caduta di rami e di alberi: uno ha provocato danni alle macchine sottostanti ed un altro è caduto davanti al carcere minorile ostruendone l’accesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L’Enel sta operando sia nel Capoluogo, per circa 25 guasti di bassa tensione, sia a Villa San Giovanni per ripristinare un palo caduto. Il forte vento in localitĂ Lazzaro di Motta San Giovanni ha scoperchiato il tetto di una abitazione ed i vigili del fuoco stanno lavorando per la rimozione dello stesso. Nessuna criticità è stata segnalata sulla rete stradale e autostradale dall’Anas così pure sulla rete ferroviaria da Rfi. La situazione del maltempo è stata al centro di una riunione svoltasi in mattinata in Prefettura.

Copertina Immagine di repertorio